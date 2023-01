Minacce di morte a Toma, l’assordante silenzio di parlamentari molisani, giunta e Consiglio regionale

Nessuno è profeta in patria, nemmeno quando riceve minacce di morte, si potrebbe aggiungere al famoso adagio nel caso del presidente della Regione Molise, Donato Toma. A quasi 24 ore dal comunicato diffuso dallo stesso governatore, a stretto giro dal Molise è arrivata soltanto la solidarietà della coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione a nome del suo partito, dell’assessore regionale Quintino Pallante e del consigliere regionale Vittorio Nola. E poi, silenzio assordante dalla giunta e dal Consiglio regionale. Come a dire che, “esponendosi” in una situazione del genere, si andrebbe ad intaccare il proprio “consenso” in vista delle Regionali della prossima primavera.

Assordante silenzio da parte della delegazione parlamentare composta dai senatori Claudio Lotito e Costanzo Della Porta e dai deputati Lorenzo Cesa e Elisabetta Lancellotta. Assordante silenzio da parte della giunta regionale, ad eccezione dell’assessore Pallante. Assordante silenzio del consiglio regionale, a partire dal suo presidente Salvatore Micone, ad eccezione del consigliere Nola. Assordante silenzio dei segretari regionali dei partiti, ad eccezione della Tartaglione di Forza Italia. E l’assordante silenzio dei sindacati.

Tra gli esponenti nazionali, invece, è giunta solidarietà da parte di molti, ad eccezione di Lega e Udc. Si va, infatti, dal governo Meloni con la “piena solidarietà al presidente della Regione Molise per le minacce di morte ricevute. Va condannata con fermezza ogni manifestazione di violenza verbale e non” dalla ministra del Turismo, Daniela Santanché, arrivando alla maggioranza con Forza Italia al Senato nella persona della capogruppo, Licia Ronzulli (“A furia di accendere il dibattito politico, con toni che nulla hanno a che fare con la politica, si accende la scintilla della violenza, e le minacce possono degenerare in episodi gravissimi. Al presidente Toma va la mia solidarietà e quella del gruppo di Fi al Senato”).

Poi, è la volta dei presidenti della Basilicata, Vito Bardi, (“La mia più totale e sincera solidarietà all’amico presidente Donato Toma per le minacce di morte ricevute. Serve una condanna ferma e totale da parte di tutti”) e della Calabria, Roberto Occhiuto (“Sincera solidarietà al presidente della Regione Molise, Donato Toma, destinatario di una lettera con gravi minacce di morte. Si tratta di un atto vile, di intimidazioni inaccettabili che, ne siamo certi, non intaccheranno in alcun modo il suo agire. Un abbraccio dalla Calabria”).

E poco cambia se nello scorso settembre, con il presidente della provincia di Trento (che vive da tempo sotto scorta) Maurizio Fugatti, oggetto anch’egli di minacce di morte – con tanto di pallottole e messaggio a caratteri cubitali – si sia registrata una sorta di gara di solidarietà che ha coinvolto in poche ore il leader della Lega, Matteo Salvini, i governatori di Lombardia e Veneto, ma soprattutto il Consiglio, la maggioranza, l’opposizione e anche i sindacati trentini. Un esempio che, però, in Molise non ha fatto scuola ma, peggio ancora, scena muta.