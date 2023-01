“Piena solidarietà al Presidente Donato Toma e alla sua famiglia, a nome mio e di Forza Italia Molise, per le gravissime minacce subite in queste ore. Un episodio grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con la dialettica politica e di libero confronto di idee”. È quanto ha scritto in una nota la coordinatrice regionale del partito, Annaelsa Tartaglione.