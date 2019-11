Mimmo Massullo, assegnate le borse di studio ai più meritevoli

Questa mattina la cerimonia all’Istituto Pilla alla presenza dei familiari del ragazzo scomparso prematuramente nel 2011

Sono state assegnate questa mattina, giovedì 14 novembre, all’Istituto “Pilla” di Campobasso, le borse di studio agli studenti più meritevoli intitolate alla memoria di Mimmo Massullo, il ragazzo scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 2011, alla presenza dei suoi familiari, dell’assessore regionale, Vincenzo Niro e della dirigente scolastica, Maria Cristina Battista. I premi sono stati suddivisi per categorie, a partire dal primo biennio: Danny Starnese (IB) con la media voti di 9,92 su 10; per il III e IV anno Daniele Romanella con 9,45 su 10; infine, per i diplomati Sonia Coccaglione con 100/100 e lode.