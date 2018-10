Mimmo Lucano atteso lunedì 29 a Campobasso

REDAZIONE CAMPOBASSO

Mentre si limano i dettagli della visita a Campobasso del sindaco di Riace Mimmo Lucano, in un incontro promosso da Caritas, Curia e Cgil il prossimo 29 ottobre, dalla Camera territoriale del Molise arriva la richiesta indirizzata agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso Michele Durante e al Sindaco Antonio Battista per proporre di valutare la possibilità di attribuire la cittadinanza onoraria al sindaco calabrese, considerato «uomo simbolo di percorsi solidali di accoglienza e integrazione».

Nella nota, il nuovo segretario Paolo De Socio sottolinea come l’assegnazione del riconoscimento costituirebbe «un gesto di alto valore simbolico a premio di un’esperienza amministrativa difficile e complessa che ha saputo coniugare i valori costituzionali con l’emergenza incombente dell’accoglienza e dell’integrazione delle persone immigrate.»

Alla richiesta si sono uniti come primi firmatari i responsabili di diverse associazioni tra cui : il Bene Comune, Il Mensile Culturale La Fonte, la Società Italiana per i beni culturali, l’Associazione Pro Arturo Giovannitti, Il circolo la “La Zampogna” di Scapoli, Legambiente Molise, l’associazione Padre Giuseppe Tedeschi, l’Associazione Nazionale Partigiani, l’Unione degli Studenti e l’associazione Uniti per La Costituzione, oltre che il Partito della Rifondazione Comunista.

I sottoscrittori segnalano agli amministratori del capoluogo molisano che Riace, per i comuni del Molise interno, rappresenta un «fecondo modello di successo per la rigenerazione dei territori e delle nostre comunità regionali» e rimarcano, quindi, la valenza particolare che il conferimento avrebbe proprio in questo cruciale momento per il coraggioso sindaco del comune calabrese.