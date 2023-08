‘Mimì sarà. La voce del Mandolino’, appuntamento il agosto in piazzetta Palombo

L’ Associazione “ALESIA2007″ONLUS ama ricordare che gli Eventi promossi per parlare di Musica, Teatro, Letteratura, Sport costituiscono veicolo di sensibilizzazione alla bellezza e momento di incontro e di ascolto.

E richiamare le parole di Fedor Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo”.

Nella convinzione che delineare e prefigurare scenari di bellezza possa costituire un canale privilegiato per parlare al cuore dei ragazzi e delle loro famiglie, ed intercettare così anche in tali occasioni il disagio, allorché in particolare condizioni sociali si accompagnino al vivere in situazioni di degrado ed abbandono.

“Voce al Verbo Ascoltare” è leit motiv dell’Associazione.

E siamo assolutamente convinti che per i Giovani dare voce alle proprie emozioni ed al proprio mondo interiore, complesso e magmatico, meglio si realizza in contesti dove le parole della Cultura possano essere facilmente fruite.

La Cultura e le Arti costituiscono anche un validissimo strumento di resistenza e resilienza in momenti bui; pensiamo per esempio all’esperienza del “Teatro di appartamento” nel periodo della dittatura in Cile.

L’accesso alla Cultura, alla Bellezza e alle Arti apre alla possibilità di un migliore apprendimento ed acquisizione di competenze sociali e relazionali.

Le motivazioni di carattere sociale si sposano così, e sono inscindibili con le motivazioni di carattere culturale in tutti gli Eventi che l’Associazione propone.

Così è a dirsi per l’Evento del 22 agosto ore 21,00 a Campobasso in Piazzetta Palombo: “MIMI’ SARA'” – La voce del mandolino con ANNA CORALLO, voce in canto; TIZIANO PALLADINO, mandolino; FRANCESCO CIPULLO, pianoforte.

Pensato dall’ASSOCIAZIOBE in collaborazione con l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Un momento di incontro per la condivisione, tra musica e parole, di emozioni in una cornice di assoluta bellezza.