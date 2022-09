Millecinquecento euro di bolletta da pagare, lo sfogo di una termolese: “Così non si può vivere”

Prima 727 euro e successivamente una bolletta di 1588 euro. E’ quanto accaduto ad una famiglia termolese, padre e figlia, che nell’arco di poche settimane si sono viste recapitare nelle rispettiva abitazioni (che non sono le stesse) due bollette dell’energia elettrica esorbitanti.

Frutto del caro bolletta che sta colpendo tutti gli italiani e il Molise, da questo punto di vista, non fa alcuna eccezione. Anche nella nostra regione, infatti, sono in tanti ad aver ricevuto delle bollette stratosferiche.

Un racconto che dimostra la difficoltà che stanno incontrando le famiglie italiane nell’affrontare il problema del caro energetico.

“Questa è la bolletta energetica di mio padre – racconta Debora – e a questo punto vince il primato rispetto alla mia che era di 730 euro circa”.

Una bolletta che diventa ingestibile per la famiglia che si trova a dover fare letteralmente i ‘conti in tasca’. “Urge nell’immediato trovare una soluzione, a livello nazionale, per bloccare questi aumenti spropositati e senza alcun senso – continua la termolese – se non quello della pura speculazione dei fornitori.

Nel frattempo, se si erogassero fondi utili a far fronte a queste spese sarebbe davvero gradito da parte delle famiglie”. E subito dopo un appello alle varie forze politiche.

“Spero che tutti i saccenti sostenitori del no (no alle centrali, no alle pale eoliche, no alle trivelle, no agli scavi) e che sono i responsabili di questi costi visto che abbiamo risorse che non si vogliono utilizzare costringendoci a comprare ciò che abbiamo da altre nazioni pagandolo oro, di iniziare a fare una colletta per tutti quelli che devono pagare queste somme”.