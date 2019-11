Millecinquecento euro al mese per i sindaci molisani

Lo stipendio minimo per i primi cittadini non potrà essere inferiore a 1.550 euro netti al mese. Si potrà ”vivere” con la politica

In arrivo con il decreto fiscale un aumento delle indennità per i sindaci che guidano i piccoli Comuni, oggi davvero irrisorie, in molti casi al di sotto del “tetto” del reddito di cittadinanza fissato a 780 euro. Nella foto in evidenza Letizia Di Iorio, sindaca di Pizzone, uno tra i più piccoli comuni molisani. Lo “stipendio minimo” dei primi cittadini delle amministrazioni locali fino a 3mila abitanti dovrebbe aggirarsi tra i 1.400 e i 1.500 euro netti al mese. La novità, concordata dal premier Giuseppe Conte nel corso di un incontro con i sindaci a palazzo Chigi, arriverà nei prossimi giorni alla Camera con il via libera a un emendamento Pd (primo firmatario Claudio Mancini) al decreto legge fiscale attualmente in commissione Finanze.