Mille modi per ascoltare e raccontare il proprio territorio

Nasce a Sant’Elia a Pianisi il Centro Aggregazione Giovanile dell’Associazione Genitori di Sant’Elia a Pianisi.

Un ambizioso progetto del Volontariato molisano che, attraverso la collaborazione di vari attori, a mira a costruire una rete di comunicazione tra i giovani della zona che avranno a disposizione una nuova redazione per valorizzare il territorio e promuovere coinvolgenti iniziative. Una grande opportunità per i ragazzi, che potranno incontrarsi e confrontarsi liberamente, dopo aver vissuto, con le loro famiglie, il difficile periodo della pandemia. L’intento è di creare nuove opportunità e alternative per i ragazzi offrendo loro innovative ed interessanti prospettive future.

Oggi, sabato 22 ottobre alle ore 16,00 presso il Centro Caritas Madre Teresa di Calcutta si terrà un seminario formativo sul giornalismo, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Molise.

Sarà possibile seguite la diretta Fb trasmessa attraverso la pagina dell’Associazione Genitori di Sant’Elia a Pianisi.