“Milite Ignoto” Cittadino Onorario di Campobasso

La città di Campobasso si prepara ad accogliere il Treno della Memoria che è già arrivato oggi domenica 16 ottobre presso la stazione del capoluogo regionale molisano.



Il convoglio sarà visitabile da parte della cittadinanza dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di domani lunedì 17 ottobre. Alla cerimonia di accoglienza del Treno prenderanno parte le più alte autorità civili, militari e religiose della Regione, oltre a rappresentanze degli istituti scolastici e delle Scuole Allievi Carabinieri e Allievi Agenti di Polizia di Stato di Campobasso.



Su iniziativa del Ministero della Difesa e in collaborazione con il gruppo Ferrovie dello Stato, il Treno della Memoria è partito lo scorso 6 ottobre, come prosecuzione del viaggio del convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Il Treno percorrerà un itinerario lungo 5 mila chilometri, sostando in 17 stazioni, per concludere il suo viaggio nella Capitale il 4 novembre in occasione del giorno dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate.



L’Amministrazione comunale di Campobasso, nel giugno del 2021, grazie alla mozione portata in Consiglio Comunale dal capogruppo del MoVimento 5 Stelle, Antonio Vinciguerra, e votata all’unanimità, ha conferito già da allora la cittadinanza onoraria della Città di Campobasso al Milite Ignoto.



“L’arrivo del treno della memoria del Milite Ignoto a Campobasso – ha detto il capogruppo del MoVimento 5 Stelle, Antonio Vinciguerra – conclude idealmente il percorso iniziato nel giugno 2021 con il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Campobasso al Milite Ignoto.

Con il conferimento della cittadinanza, proposta da me con una mozione e votata all’unanimità dal Consiglio, – ha precisato Vinciguerra – anche Campobasso ha aderito al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” in occasione del centenario della traslazione del corpo del militare nel sacello dell’Altare della Patria avvenuta il 4 novembre 1921.



Il conferimento della cittadinanza onoraria è stato un gesto simbolico che dimostra la gratitudine a tutti i caduti per la Patria. – ha sottolineato il capogruppo in Comune del MoVimento 5 Stelle – Inoltre, ricorda a tutti, specialmente ai più giovani che hanno conosciuto la prima guerra mondiale solo attraverso i libri, il sacrificio di migliaia di ragazzi che oltre un secolo fa diedero la vita per l’Italia. Visitare il treno della memoria del Milite Ignoto sarà l’occasione per rinnovare il ricordo di questo sacrificio e conoscere una parte della storia del nostro paese che non bisogna dimenticare.”