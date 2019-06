Militari in corsia, Trenta: al momento nessuna soluzione

CAMPOBASSO

Non nuova la sua presenza a Campobasso anche il ministro della difesa, Elisabetta Trenta ha partecipato ieri alla giornata più bella del capoluogo regionale e, dinanzi l’ingresso di Palazzo San Giorgio alla nostra domanda sull’ipotesi dell’utilizzo dei medici militari per limitare l’emergenza che attanaglia il Molise, ha risposto: «Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla».

Sull’argomento interviene da Roma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato: «Basta pressappochismo. Forse il ministro Trenta non sa che, su sollecitazione del ministero della Salute, in Molise sono andati gli ortopedici del servizio sanitario del Lazio e in particolare dall’ospedale San Giovanni. Lo abbiamo fatto volentieri in un corretto spirito di collaborazione tra le Regioni. Non è possibile che ogni volta che vi sono dei problemi vengono chiamati in causa i militari, prima per le buche di Roma, ora per le carenze di organico – aggiunge – La strada maestra deve essere quella di tornare a investire sul Servizio sanitario pubblico».

Sull’ipotesi tagli si era espressa venerdì il ministro Grillo: «Le Regioni sono preoccupate ed io con loro, proprio in queste ore chiederò con determinazione un incontro, insieme al presidente Bonaccini, se lo vorrà, al ministero dell’Economia e delle Finanze, anche in tempi brevi, per avere la certezza che quanto già stanziato nella scorsa legge di Bilancio non venga toccato». In merito alla clausola finanziaria contenuta nella bozza del nuovo Patto per la salute, Grillo ha ribadito: «Non firmerò un Patto della Salute con quella clausola e neanche le Regioni. Quello che chiedo, più che altro, sono delle rassi- curazioni dal punto di vista della nota di aggiornamento al Def, non voglio che ci siano sorprese. La nostra sanità non se lo può permettere». Il ministro ha poi di nuovo assicurato che il Patto della Salute sarà chiuso entro l’estate. «Noi proseguiamo le interlocuzioni con le Regioni, già abbiamo portato avanti qualche punto- ha fatto sapere – Non voglio fare un Patto ‘infinito’ e troppo ambizioso per poi non concludere niente. Mi accontenterei di avere tre o quattro punti fortemente voluti e condivisi e di portare avanti quelli – ha concluso Grillo – naturalmente confrontandomi con tutto il mondo della sanità».