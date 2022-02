Militare molisano arrestato nel Lazio per spaccio di droga

I Poliziotti del Commissariato di Cassino lo hanno colto in flagranza di reato in un centro commerciale. Era in divisa mentre cedeva una dosa a un’altra persona

Durante lo svolgimento di servizi di controllo del territorio, poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Cassino ieri 17 febbraio hanno fermato, in un centro commerciale della zona, un 37enne residente a Cervaro (Frosinone) molisano originario della provincia di Isernia, che indossava una divisa militare, notato per il suo atteggiamento sospetto.



Nel frangente l’uomo pare si stesse apprestando a cedere della sostanza stupefacente ad un suo coetaneo, successivamente identificato e risultato essere un suo parente. I poliziotti hanno così deciso di procedere alla perquisizione personale nei confronti del presunto spacciatore.



All’interno della tasca della giacca, è stata rinvenuta una scatolina di plastica avvolta da nastro adesivo, al cui interno erano contenuti numerosi involucri di cellophane bianchi, contenenti sostanza polverosa di colore beige, risultata essere eroina, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. Rinvenute anche alcune bustine ed altro materiale per il confezionamento.



La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo ed anche in questo caso l’esito era positivo. Infatti in uno sgabuzzino situato nel seminterrato sono state ritrovate ulteriori dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed un bilancino di precisione. Tutto il materiale veniva posto sotto sequestro.

Per il militare è scattato l’arresto per l’ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.