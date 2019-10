Milano si “avvicina”, ripristinati i voli per Linate dall’Aeroporto d’Abruzzo

Una buona notizia per i tanti molisani che viaggiano verso il Nord Italia: all’offerta di Trenitalia in partenza da Termoli si aggiungono anche i voli da Pescara

Non solo i Frecciargento di Trenitalia che da qualche settimana si sono aggiunti all’offerta pensata per chi, da Termoli, deve raggiungere Milano e vuole utilizzare il trasporto su rotaia. La buona notizia per i collegamenti con il nord Italia arriva anche dal vicino Abruzzo ed è riportata dal quotidiano di informazione regionale “Il Centro”: da giovedì 28 ottobre ripartiranno i voli della compagnia aerea Alitalia dall’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara a Milano Linate. I voli erano stati sospesi tre mesi fa, il 27 luglio per la precisione, a causa di alcuni lavori di adeguamento e di miglioramento che avevano interessato lo scalo di Linate e che avevano provocato lo spostamento di tutti i voli all’aeroporto di Malpensa. Dal 28 ottobre, invece, chi ha intenzione di utilizzare la compagnia aerea nazionale potrà tornare a fare scalo direttamente a Milano Linate partendo da Pescara. Si tratta di una buona notizia anche per i “pendolari” molisani interessati ai collegamenti rapidi con lo scalo lombardo considerando che Alitalia ha previsto quattro collegamenti al giorno con partenza da Pescara e arrivo a Linate. Soddisfazione da parte del presidente della Saga, Enrico Paolini. «Abbiamo mantenuto la promessa Aeroporto d’Abruzzo – riporta il Centro – dopo tre mesi torna il volo per Milano Linate ripristinando un collegamento di fondamentale importanza per tanti abruzzesi e non solo». Quello di Pescara, infatti, rappresenta senza dubbio uno scalo aereo importante anche per il vicino Molise considerando che è raggiungibile in poco più di un’ora di auto e, come detto, consentirà a tanti di potersi spostare velocemente con la città più importante della Lombardia.