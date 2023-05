Il palazzo della Borsa di Milano agghindato oggi con le insegne della Res, per l’esordio sul mercato dell’azienda ecologica isernina del Gruppo Valerio. Sulla facciata della Borsa le bandiere aziendali di Recupero etico sostenibile. Una bella soddisfazione per il Molise. L’apertura del mercato è stata contrassegnata dal suono della campanella, effettuato, come da consuetudine, dai rappresentanti della Res.