Milano-Cortina 2026, meeting scientifico all’Umimol: “La medicina dello sport è in ottima salute”

Numerosi e illustri relatori si sono alternati nell’Aula Magna dell’Ateneo a Campobasso per il simposio “Patologia di spalla e gomito negli sport olimpici”, tra cui il professor Ferretti, già medico delle nazionali di basket, pallavolo e calcio: “Serve migliorare sull’attività di base e sulla qualità del recupero dagli infortuni”

Affinare competenze e conoscenze del professionista che lavora nello sport di alto livello mettendole a disposizione di un team multidisciplinare per consentire agli atleti di affrontare in condizioni ottimali le varie competizioni senza dovervi rinunciare a causa di un infortunio. È il focus del simposio scientifico, formativo e di aggiornamento professionale dal titolo “Patologia di spalla e gomito negli sport olimpici” che si tiene nell’Aula Magna di Ateneo-Campus Universitario di Vazzieri a Campobasso co-organizzato e in collaborazione con il Coni Molise in vista dei grandi appuntamenti olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026.

“La gestione degli infortuni, sia traumatici sia da sovraccarico, è divenuta una tematica centrale nel mondo dello sport olimpico”, hanno spiegato i tre presidenti del Comitato scientifico, i professori Katia Corona, Andrea Ferretti e Germano Guerra. In particolare, per il dottor Ferretti, medico delle nazionali di basket e pallavolo e, a partire dal 1990 e sino al 2008, anche della Nazionale di Calcio e attuale Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del Coni Italia, “la medicina dello sport in Italia gode di ottima salute perché grazie all’impegno delle varie componenti, ovvero medici, chirurghi, fisioterapisti, nutrizionisti e all’attenzione che danno agli atleti, riusciamo a supportarli nel loro percorso per raggiungere grandi risultati sportivi”.

Occorre però migliorare sull’attività sportiva dilettantistica, ovvero quella primaria di base”. In caso di infortunio, “i tempi di recupero sono importanti, ma la stessa attenzione – ha spiegato il professor Ferretti – dobbiamo darla alla qualità e al mantenimento dell’efficienza per molti anni”.

L’importante evento, patrocinato da SICSeG e Cus Molise, è stato suddiviso in tre sezioni: “Patologia di spalla nell’atleta d’élite”, Patologia di gomito di spalla nell’atleta d’élite” e “High performance & injuries prevention” e si lega al viaggio di preparazione e competizioni sportive che numerosi campioni azzurri d’alto livello stanno già affrontando per i giochi olimpici e paralimpici di Parigi, il prossimo anno, e per quelli invernali di Milano Cortina tra tre anni. “Qui all’Umimol si svolge il primo meeting sulla patologia di spalla e gomito; un tema importante e sostanziale – ha rimarcato la deputata molisana e consigliera nazionale del Coni, Elisabetta Lancellotta – negli sport olimpici. I sacrifici degli atleti durante gli allenamenti sono tanti e quindi è importante parlarne in questa giornata di formazione che si tiene per la prima volta in Molise puntando sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia. Rivolgo un plauso e un ringraziamento ai professori Corona, Guerra e Ferretti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento”. (adimo)