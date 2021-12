Milan, gli obiettivi di calciomercato per la difesa

Dopo l’uscita dalle competizioni europee, l’obiettivo principale rimane lo scudetto.

La perdita fino al termine della stagione di Simon Kjaer complica i piani di Stefano Pioli e del Milan. In piena corsa per lo scudetto, urgono soluzioni per sostituire la colonna danese della difesa rossonera. L’apertura del calciomercato è ormai vicina, la dirigenza del club ha dato il via libera per un acquisto nella “finestra” di gennaio.

D’altra parte, il Milan è tra le squadre in pole per il successo in campionato, benché non sia la prima favorita, pur se attualmente in vetta. Certamente il grave infortunio di Kjaer ha influito sulle quotazioni antepost dei principali Bookmakers online. È sufficiente, infatti, dare uno sguardo alle quote scudetto dei migliori siti scommesse sportive, per scoprire davanti a tutti i Campioni d’Italia dell’Inter a 2.00, seguiti dal Napoli a 4.00 e dal Milan a 4.50. Poco dietro l’Atalanta di Gasperini a 5.00. Più staccate tutte le altre.

Il mercato di gennaio

Ecco perché la società sta valutando come intervenire sul mercato di gennaio e quali siano le migliori opzioni per la retroguardia rossonera. L’obiettivo principale è sostituire adeguatamente un baluardo in campo e grande uomo-spogliatoio come il danese. Non sarà certamente facile ma l’arrivo di Maignan al posto del portiere Donnarumma, sta a sottolineare come sia possibile trovare sostituti altrettanti validi sul mercato, operando con oculatezza e competenza. I tempi di recupero di Kjaer dopo l’intervento al ginocchio sono di circa sei mesi.

Il tecnico dei rossoneri dispone in rosa di tre centrali di ruolo, ovvero Tomori, Romagnoli e Gabbia. Appare evidente come servirà un altro elemento di qualità, per garantire così i giusti ricambi e fare turnover nella seconda parte della stagione. I vertici milanisti hanno informato Stefano Pioli che sono disposti a investire a gennaio, a condizione che il nuovo elemento da inserire in rosa sia un giocatore di spessore.

Giovani ma di esperienza

Paolo Maldini e Frederic Massara si sono messi subito al lavoro, individuando una serie di interessanti profili. Tra i preferiti nell’ordine di gradimento di dirigenza e tecnico, troviamo due giocatori di grande esperienza della nostra Serie A. Il primo è Milenkovic della Fiorentina, il secondo è Luiz Felipe della Lazio. Entrambi nel 2022 compiranno 25 anni, l’età giusta per provare ad affermarsi in un club titolato come quello rossonero. Il giocatore serbo ha un contratto fino al 2023, il brasiliano andrà a scadenza il prossimo giugno. Per il difensore serbo la trattativa appare più difficile (e costosa) rispetto alla pista che porta al brasiliano.

Il rientro di Caldara?

Se il club rossonero non dovesse trovare un profilo adeguato, potrebbe puntare sulla soluzione Mattia Caldara. Un giocatore di proprietà del Milan, ceduto al Venezia la scorsa stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Titolare inamovibile nella squadra di Zanetti, sta disputando una buona stagione in laguna. Per il rientro di Caldara andrebbe però trovato un accordo con i veneti, cosa non certamente difficile e soprattutto poco onerosa rispetto ad altre operazioni.

Il mercato dei giovani talenti

Il centrale Benoit Badiashile, 20enne promessa del Monaco, è seguito da tempo dal club rossonero. I monegaschi però hanno chiesto 30 milioni per il giovanissimo centrale di difesa. Al momento si tratta di cifre fuori budget per Gazidis e soci. Un’alternativa, senza dubbio più economica, è rappresentata dal diciannovenne Becir Omeragic dello Zurigo. Richiesti 12 milioni per il suo cartellino, il Milan è convinto che con dieci può portarlo a Milanello. Restano però i dubbi di Pioli e dello staff tecnico per questo tipo di soluzioni, poiché c’è il serio rischio di difficile adattamento di un profilo giovane a un nuovo campionato, peraltro in un ruolo cruciale sul campo. Trovare un adeguato sostituto di Kjaer non sarà affatto facile ma, per puntare allo scudetto, serve un altro centrale di difesa altrettanto affidabile e carismatico.