“Ce l’abbiamo fatta! Siamo Campioni!”: è il tweet con cui il Milan celebra la vittoria del diciannovesimo scudetto undici anni dopo l’ultimo titolo.

Per festeggiare la vittoria anche a Termoli, così come nel resto d’Italia, i tifosi rossoneri sono scesi in strada con bandiere e sfilate di auto.

Il ritrovo in piazza Sant’Antonio dove tra cori da stadio e clacson si è dato via libera alla festa per la vittoria dello scudetto.