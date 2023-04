Mike Stern, Stanley Clarke, Ray Gelato: resi noti i protagonisti dell’Eddie Lang Jazz Festival 2023

Frank Gambale chiuderà la quattro giorni in programma dal 27 al 30 luglio a Monteroduni

Sono stati resti noti i nomi dei protagonisti che saliranno sul palco della 32esima edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival, in programma a Monteroduni dal 27 al 30 luglio 2023. Nella splendida cornice dei giardini del Castello Pignatelli, come riporta l’Ansa, si susseguiranno, un ospite per serata, il chitarrista statunitense Mike Stern, il bassista Stanley Clarke, il sassofonista britannico Ray Gelato e il chitarrista australiano Frank Gambale. A breve saranno aperte le prevendite online per l’acquisto dei biglietti.

Il festival è nato nel 1991 ed è dedicato al chitarrista jazz di Monteroduni, Salvatore Massaro, in arte Eddie Lang, che nei primi anni del Novecento visse negli Stati Uniti, facendosi conoscere grazie alla sua musica e alle sue qualità di esibizione. Per la manifestazione sono passati negli anni centinaia di artisti jazz noti nel panorama mondiale.