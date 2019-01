Migranti, Toma: «Non si esageri sulle percentuali delle quote che ci si chiede di ospitare»

REDAZIONE

CAMPOBASSO

«Noi siamo pronti ad accogliere a condizione che non si esageri sulle percentuali delle quote che ci si chiede di ospitare». Lo ha detto il presidente del Molise, Donato Toma, a margine della Conferenza delle Regioni, rispondendo a una domanda sull”arrivo in Molise di alcuni migranti trasferiti dal Cara di Castelnuovo di Porto (Roma). «Noi siamo una regione che ha un’accoglienza di migranti pressoché proporzionata alla capacità di accogliere – ha spiegato Toma sottolineando di aver letto che – 14 migranti dovrebbero arrivare in Molise» da Castelnuovo di Porto.

Nella mattinata di ieri sono partiti i primi tre pullman di migranti da Castelnuovo di Porto e uno di questi ha avuto come destinazione il Molise. Dopo la chiusura del Cara (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) alle porte di Roma la scorsa settimana, i migranti sono stati smistati in tre regioni: 30 in Abruzzo, 30 nelle Marche e 14 nella nostra regione che sono stati così distribuiti: 3 a Campobasso, 5 (donne) a Isernia, 1 migrante a Campolieto e 5 a Petacciato.