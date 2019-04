Migranti sbarcano alle Isole Tremiti, tra loro ci sono 8 bambini

REDAZIONE

Sono 4 uomini, 6 donne e 8 i bambini sbarcati nel primo pomeriggio di oggi, 23 aprile, sull’isola di Capraia. Sono di nazionalità curda e irachena e hanno toccato terra intorno alle 14 circa. Due bambini hanno pochi mesi di vita, un bambino invece è paraplegico e un’altra bambina avrebbe vomitato sangue. Sembra essere scomparso nel nulla il natante che li avrebbe condotti a terra. ad accorgersi dei migranti sarebbe stata proprio una vedetta della Capitaneria di Porto. Immediata è scattata l’allerta alla Prefettura e il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, si è subito attivato per far arrivare ai migranti i beni di prima necessità. «Stiamo allestendo in uno stabile in comodato d’uso al Comune delle Tremiti degli alloggi da destinare ai migranti – ha riferito il sindaco all’Ansa- Abbiamo provveduto a recuperare materassi e lenzuola. Abbiamo fornito loro del cibo. Non appena arriveranno qui a San Domino saranno sottoposti a visite mediche». A quanto si apprende i migranti avrebbero detto ai soccorritori di essere giunti a bordo di una barca a vela partita dalla Turchia.