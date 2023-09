Migranti, Roberti sui Cpr in Molise: «La recinzione non mi entusiasma, famiglie e bambini sono da accogliere»

Il presidente della Regione si è espresso rispetto al piano sui nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri: «Possono venire a vivere in pianta stabile nel nostro territorio coinvolto da un fortissimo spopolamento»

Entro due mesi arriverà il via libera al piano sui nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri, con l’elenco delle strutture scelte. «Ce ne sarà almeno una per regione», è l’obiettivo dichiarato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ma c’è già chi ha intenzione di sfilarsi come la Toscana, amministrata dal centrosinistra con Giani, e chi esprime perplessità come Marche e Molise governate dal centrodestra rispettivamente con Acquaroli e Roberti.

In particolare, il governatore del Molise, come riportato da “Il Fatto Quotidiano.it”, ha precisato che «da quello che mi risulta, non abbiamo una struttura idonea da adibire a Cpr anche perché è indispensabile, da quanto ho capito la recinzione, quindi non si può usare il primo albergo dismesso. Per come la vedo io, questa storia della recinzione non mi entusiasma, soprattutto in una prospettiva di accogliere famiglie con bambini, che magari – ha concluso il governatore – possono venire a vivere in pianta stabile nel nostro territorio, coinvolto da un fortissimo spopolamento». (adimo)