Migranti, positivi al Covid in isolamento ma si allunga la lista dei “fuggiti”

I cinque migranti risultati positivi al tampone per il Covid sono in isolamento all’interno dello Sweet Dreams di Campomarino dove, però, si allunga il conto di quelli che nelle ultime ore sono fuggiti. Attualmente, infatti, sarebbero solo 29 le persone all’interno del Cas di accoglienza che si trova a Campomarino Lido. Ventinove delle 83 persone che erano arrivate qualche settimana fa in Molise. Nei primi giorni di arrivo in basso Molise ne erano già fuggiti 32 per i quali erano scattate le procedure di ricerca. A loro se ne sarebbero aggiunti altri nelle scorse ore e attualmente il numero di persone che si trova all’interno della struttura sarebbe di appena 29 tunisini. Nei giorni scorsi la Asrem aveva effettuato anche i tamponi per il Coronavirus dai quali era venuta fuori la negatività di tutto il gruppo ad eccezione dei 5 che attualmente si trovano in isolamento all’interno della struttura. Tra coloro che sono rimasti ci sarebbero anche diversi minorenni in attesa di un trasferimento nella struttura di Campolieto.