Migranti in fuga si schiantano con auto contro un muro, 2 acciuffati

Avrebbero rubato una Punto e avrebbero tentato la fuga. Scene da film poliziesco questa notte a Guglionesi quando otto tunisini facenti parte del gruppo che è fuggito dallo Sweet Dreams di Campomarino ha provato a lasciare il Molise. I dettagli di quanto accaduto non sono ancora noti. Dalle poche informazioni in possesso sembrerebbe che gli otto tunisini abbiano rubato una Fiat Punto a bordo della quale avrebbero provato ad abbandonare il Molise. Per cause ancora in corso di accertamento, però, la macchina avrebbe iniziato a sbandare e successivamente si sarebbe schiantata contro un muro. Degli otto tunisini 6 sarebbero riusciti in ogni caso a far perdere le loro tracce mentre altri due sarebbero stati acciuffati.

Seguono aggiornamenti.