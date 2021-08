Migranti in fuga dal centro di accoglienza di Campolieto (VIDEO E GALLERIA FOTO)

Sono fuggiti questa mattina alcuni migranti ospiti del centro di accoglienza di Campolieto (nella giornata di martedì il primo cittadino del paese, in un post affidato ai social, ha comunicato che uno dei migranti trasferito presso la struttura il 3 agosto è risultato positivo al Covid). Una volta lasciata la struttura, a piedi, è iniziata la fuga nei campi. Sulle loro tracce le forze dell’ordine. Diverse le auto dei carabinieri sul posto per cercare di far tornare la situazione alla normalità. Non è la prima volta che i migranti provano a lasciare il Centro di Campolieto. Esattamente un anno fa, il 10 agosto del 2020, due tunisini tentarono la fuga: furono poi rintracciati nelle vicinanze e bloccati ma non senza opporre resistenza. In quell’occasione infatti ci fu una colluttazione. Due gli agenti di polizia feriti mentre i due tunisini scattò l’arresto (SEGUONO AGGIORNAMENTI)

