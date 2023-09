Migranti, il sindaco di San Giuliano di Puglia: «Il Cpr non si realizzerà qui»

Il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, respinge con decisione l’ipotesi di realizzare un Cpr (Centro di Permanenza per i Rimpatri) nel villaggio post-terremoto quando nel 2002 crollò la scuola Jovine e morirono 27 bambini e una maestra. «Sulla stampa nazionale – le parole del primo cittadino all’Ansa – qualcuno ha parlato di questa possibilità, ma non è un’ipotesi in campo e questo mi è stato confermato oggi anche dal presidente della Regione Roberti che proprio poche ore fa ha incontrato il ministro degli interni, Piantedosi. Del resto – ha concluso il sindaco – quella struttura, per come è realizzata, non si addice a una trasformazione del genere». Il villaggio temporaneo, formato da 270 case e in grado di ospitare più di mille persone, fu realizzato subito dopo il terremoto e, durante il periodo della ricostruzione, ospitò quasi tutta la popolazione di San Giuliano di Puglia.