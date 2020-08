Migranti, Campomarino ricorre al Tar. Continuano le ricerche dei 32 fuggiti

Il sindaco Pierdonato Silvestri lo aveva annunciato verbalmente dopo gli incontri avuti con la Prefettura che non avevano portato a nessun cambiamento: l’amministrazione comunale si sarebbe opposta al mantenimento dei migranti all’interno dello Sweet Dreams a Campomarino lido. Detto, fatto. L’amministrazione ha formalizzato ieri la costituzione in giudizio affidata al sindaco Silvestri davanti ai giudici del Tar Molise. Sotto la lente la collocazione dei migranti all’interno di una struttura che a detta degli esponenti politici è un vero colabrodo e che di fatto potrebbe determinare «gravissimi problemi per il Comune di Campomarino sia per la pubblica e privata incolumità, sia a livelli igienico sanitario vista l’inadeguatezza dei presidi sanitari territoriali tanto più insufficienti nel periodo estivo quando la popolazione aumenta esponenzialmente per la presenza dei turisti. Il sito individuato coincide proprio con l’accesso principale al lido di Campomarino e le proprietà contigue al sito individuato sono state di recente interessate da un incendio per il quale allo stato attuale risultano ancora in corso lavori di ripristino e messa in sicurezza». E’ quanto riportato nella delibera che sarà alla base del ricorso che verrà curato dall’avvocato Massimo Romano. Nel frattempo nelle ultime ore ci sarebbero stati altri tentativi di fuga di migranti che, però, si sono risolti con un nulla di fatto mentre sono ancora attive le ricerche dei 32 che hanno violato l’isolamento e hanno fatto perdere le loro tracce.