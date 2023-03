Migranti arrivati ad Ortona, 20 saranno ospitati in Molise

Lo ha spiegato il prefetto di Chieti Gianluca Braga, che ha coordinato le operazioni di accoglienza dei 161 migranti giunti nella cittadina abruzzese sull’imbarcazione Life Support di Emergency

“All’incirca la metà di tutto il gruppo resterà in regione Abruzzo tra adulti e parte dei minori. Per il resto destineremo un gruppo di 40 nella regione Marche, così come disposto dal ministero dell’Interno e altri 20 in Molise”.

A spiegarlo è il viceprefetto di Chieti all’Ansa, Gianluca Braga, che ha coordinato le operazioni di accoglienza dei 161 migranti arrivati ad Ortona sull’imbarcazione Life Support di Emergency.

“Sono iniziate le operazioni di sbarco dei primi migranti secondo i criteri di priorità adottati dall’Usmaf – ha spiegato Braga – che ha fatto una prima valutazione a bordo di tipo sanitario, quindi naturalmente diamo la precedenza alle donne in stato di gravidanza, minori, bimbi piccoli con mamme. La Asl valuterà naturalmente l’esigenza di eventuali ricoveri precauzionali o addirittura casi di ‘codice rosso’. Laddove ciò non sia i migranti verranno destinati immediatamente presso il Palasport di Villa Caldari per le operazioni di fotosegnalamento e di identificazione inerenti le attività di polizia di frontiera, per poi essere smistati verso i vari centri”.