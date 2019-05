Migrante dà in escandescenze e lancia un estintore dal balcone, danneggiata un’auto

ISERNIA

Attimi di panico, sabato sera, al Cat di Viale dei Pentri, dove un migrante in evidente stato di agitazione ha perso il controllo durante una discussione all’interno del Centro d’accoglienza ed ha lanciato un estintore dal balcone. L’apparecchio è finito sul tettuccio di un’auto parcheggiata sotto il Cat, sfondandolo e mandando in frantumi i vetri del lunotto.

Tra l’altro, l’auto è di proprietà di un avvocato che collabora per problemi legali proprio con lo stesso Cat di Viale dei Pentri. Tanta agitazione ma alla fine l’allarme è rientrato e sembra senza nessuna denuncia, nonostante sul posto siano arrivate immediatamente le Forze dell’Ordine. Fortunatamente nessun pedone passava da quelle parti, in quel momento e per un puro caso è stata evitata la tragedia.

FOTO DI REPERTORIO