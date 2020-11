Migliorie condivise al Cimitero Comunale di Conca Casale

Migliorie al Cimitero Comunale di Conca Casale e la comunità locale ringrazia per le attenzioni e la sensibilità mostrate verso un luogo tanto caro a tutti. Ad adoperarsi in tal senso sono stati in molti : da un’impresa di onoranze funebri di Venafro, che ha donato attrezzature come annaffiatoi, scope e palette per la migliore manutenzione della struttura cimiteriale, all’assessore municipale Martina Bucci, che ha denotato profonda sensibilità sociale, dal consigliere comunale Danilo Pensato che ha ideato le nuove attrezzature all’ignoto frequentatore del Cimitero che ha lasciato un biglietto di gratitudine e ringraziamento con la dicitura “Grazie per aver ridato dignità a questo luogo sacro, memoria di tutti noi. Grazie !”. Sulla vicenda, l’assessore Martina Bucci : “Siamo felici ed emozionati per quanto accaduto, perché ci fa capire che abbiamo intrapreso la giusta direzione per ridare orgoglio alla popolazione casalese”.

Tonino Atella