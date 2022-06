Migliori condizioni di vita e di lavoro dei ruoli della Polizia di Stato

L’impegno del sindacato Siap. Incontro con gli Allievi Agenti e gli operatori della Pubblica Sicurezza a Campobasso

Si è tenuta presso la scuola di Polizia di Campobasso la conferenza – riservata agli Allievi del 216° corso allievi agenti – con la presenza del segretario nazionale del sindacato italiano appartenenti polizia, Luigi Lombardo, il segretario provinciale Campobasso Marco Pace, il segretario regionale Molise Mario Patuto, il segretario provinciale di Isernia Antonio Pelle e il regionale Campania Rosario Bonavita.

Un sindacato, il Siap, da anni in prima linea per realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro degli operatori della sicurezza per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia e sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e lavoratori e del personale in

quiescenza mediante una loro autonoma associazione collegata, alla formazione delle scelte di politica sindacale per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei ruoli della Polizia di Stato.