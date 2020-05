Migliorano le condizioni di Padre Gioacchino. Le preghiere aiutano

«Padre Gioacchino migliora…ancora». Scrive l’amico Michele D’Alessandro sul suo profilo facebook.

Una bella notizia sulle condizioni di salute di padre Gioacchino, che manifesta ulteriori segni di miglioramento, a giudizio dei medici dell’Isituto Neuromed. Il parroco di S.Pietro Apostolo, infatti, a giorni , potrebbe abbandonare la rianimazione, per essere trasferito in reparto, in quanto respira da solo e risponde agli stimoli…il cammino è ancora lungo, ha detto padre Giuseppe, vice parroco del luogo di culto, ma siamo pieni di speranza…. insomma le preghiere alla Vergine Maria stanno producendo buoni frutti, occorre solo proseguire….

Rorza Padre, i fedeli tutti ti aspettano…