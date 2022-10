Migliorano le condizioni del 60enne affetto da Legionella: ha lasciato la Rianimazione

Era in Terapia Intensiva da giovedì 13 ottobre

E’ ricoverato da domenica 9 ottobre presso il Cardarelli di Campobasso. Dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, giovedì 13 ottobre, era stato trasferito in Terapia Intensiva. Oggi arrivano buone notizie per il 60enne affetto da Legionella del cui caso ci siamo occupati nelle scorse settimane. Ha lasciato la Rianimazione ed è stato trasferito nel reparto di Medicina: è sveglio, vigile, e le sue condizioni di salute vanno lentamente migliorando.

Dopo la diagnosi di Legionella il Dipartimento di prevenzione dell’Arem ha attivato l’indagine epidemiologica, in collaborazione con i familiari dell’uomo per capire come il 60enne possa aver contratto il batterio.

L’importante al momento è che le sue condizioni di salute siano in miglioramento.