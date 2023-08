Migliaia di persone a Prato Gentile per l’appuntamento con la “Pezzata”

Giornata memorabile per la 57^ edizione della Pezzata, con un’organizzazione perfetta. È la montagna che si riprende la scena. “Abbiamo ancora una bella storia da raccontare” ha detto il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Nella splendida cornice appenninica di Capracotta, in provincia di Isernia, è stato possibile gustare gli antichi sapori della tradizione pastorale rimasti immutati nel tempo. Uno dei più rappresentativi è quello della Pezzata, una gustosa pietanza a base di carne di pecora legata alla pratica della transumanza delle greggi.

Le antiche tradizioni pastorali molisane rivivono in una ricetta dai sapori antichi fortemente legata ai pascoli montani della regione, ed in particolare della zona Capracotta. Si tratta della pezzata, una pietanza a base di carne di pecora bollita tanto sostanziosa quanto semplice. Le sue origini sono legate alla pratica della transumanza e all’usanza di utilizzare la carne degli animali che non sopravvivevano al trasferimento dai pascoli in pianura a quelli in quota, come cena dei pastori che, una volta “depezzata”, la cuocevano a lungo con i pochi ingredienti che avevano a disposizione durante il viaggio. I sapori genuini di questa ricetta carica di tradizione rappresentano ancora oggi uno dei simboli della cucina regionale che, non a caso, la celebra con una grande sagra annuale. A testimonianza del forte legame con il territorio e la cultura locali, la Pezzata è stata inserita nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del Molise.

La Pezzata è una pietanza a base di carne di pecora cotta a lungo in paioli pieni di acqua nel quale vengono aggiunte delle patate, qualche pomodoro e, talvolta, anche altre verdure ed aromi per arricchire di sapore e di profumo questo piatto nato come pasto “d’emergenza” e trasformatosi in una vera e propria prelibatezza. La Pezzata viene preparata, oggi come un tempo, seguendo la ricetta dei pastori. Il segreto del suo successo è il sapore delizioso della carne conferito dall’alimentazione a base di erbe dei pascoli montani che, pur essendo meno vasti di quelli in pianura, garantiscono un maggiore apporto di nutrienti. Il pascolo in altura apporta benefici anche alla consistenza della carne che, grazie alle lunghe camminate che affrontano le pecore in montagna, risulta più soda.

Per celebrare questa ricetta così legata alla tradizione locale, l’Amministrazione Comunale di Capracotta, all’inizio degli anni ’60, ha deciso di dedicarle una sagra che, sebbene con qualche sporadica interruzione, ha superato le 40 edizioni. Si celebra ogni anno la prima domenica di agosto e richiama migliaia di visitatori che hanno l’opportunità di gustare i piatti tipici molisani, tra cui, appunto, la Pezzata e la carne di agnello alla brace, ricevendo per ricordo una forchetta di legno, una ciotola ed un bicchiere di terracotta.