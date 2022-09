Miele, in Molise la produzione del 2022 in calo del 40%

In Molise nel 2022 la produzione di miele registrerà un calo del 40 per cento. E’ quanto emerge dal primo bilancio di Coldiretti sul miele Made in Italy riportato da Ansa Molise.

Secondo l’organizzazione degli agricoltori “il clima pazzo del 2022 che ha moltiplicato gli eventi estremi, fra siccità e nubifragi, ha tagliato quasi della metà la produzione di miele in Italia con le fioriture estive bruciate dal caldo o distrutte dalla grandine e le api, allo stremo, costrette ad allungare i voli per trovare un po’ di nutrimento”.

Una situazione “sulla quale hanno pesato in modo particolare le alte temperature e la mancanza di acqua con fioriture anticipate che – spiega Coldiretti – hanno costretto gli apicoltori a partire in anticipo verso le aree montane e a portare razioni di soccorso negli alveari già nei primi giorni di agosto”.