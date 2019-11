Miele e forma fisica, alleanza vincente

di Luigi Castellitto



Principi nutritivi del miele e attività fisica è il connubio sui cui sarà incentrato un incontro previsto per sabato 23 novembre alle 17.00, presso ConcePT Gym Studio, in via Giambattista Vico 27/A, a Campobasso.

Di api si sta parlando molto perché, negli ultimi tempi, hanno patito considerevolmente l’uso indiscriminato di pesticidi e gli evidenti cambiamenti climatici, il 2019 è considerato un anno nefasto per l’apicoltura, infatti la produzione di miele ne è uscita fuori dimezzata. Miele, definito dalla mitologia greca il nettare degli dei, che con le sue proprietà nutritive è un ben noto alleato della salute dell’uomo. Ma salute non è solo alimentazione, benessere è anche attività del corpo, altra tematica pilastro della storia umana, arrivata con gli anni ad affinarsi e a ricevere attenzioni sempre più sistematiche ed approfondite.

La relazione, intensa, fra questi due elementi sarà il perno dell’appuntamento che riunirà esperti del settore di ambo le parti, sotto l’egida dell’Associazione Regionale Apicoltori del Molise (ARAM). Relatori saranno Sandra Capocefalo, apicoltrice e dietista, e Giannicola Trivisonno, personal trainer e dottore in scienze motorie, per scoprire l’equilibrio fra il mangiar sano e il consumare energie in maniera ottimale, con l’obiettivo di creare una rete fra associazioni, pubblico e professionisti della realtà molisana.