Microzonazione, Molise dalla pole all’ultima fila. I geologi: “A rischio la sicurezza del territorio”

Dopo il terremoto di San Giuliano del 2001, la Regione aveva anticipato tutti. Ora l’Ente, in virtù della revoca disposta dalla Protezione Civile nazionale, si vede privato di 12 milioni di fondi

di Antonio Di Monaco

Come ritrovarsi dalla pole position all’ultima fila dello schieramento. La “macchina” è la Regione Molise che, dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2001, è stata la prima in Italia ad avviare la microzonazione sismica del territorio pur ancora in assenza delle linee guida. Poi, dal 2016, i fondi messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile e regolati attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze del Capo Dipartimento per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica articolati in 3 livelli di approfondimento, così come previsto dagli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” (livello “a” microzionazione, “b” edifici pubblici), sono stati impiegati e spesi sempre meno dalla Regione Molise, fino ad arrivare a zero per gli edifici privati (livello “c”).

Una situazione che è stata denunciata ripetutamente dall’Ordine dei Geologi e ribadita nella conferenza stampa odierna dal presidente, Domenico Di Lisa, e dal componente del dipartimento della Protezione Civile nazionale, Domenico Angelone. “Noi non cerchiamo nessun colpevole né diamo patenti di efficienza – ha chiarito l’ex presidente dell’Ordine – ma vogliamo rimarcare questa vicenda incredibile che dimostra poca attenzione verso il territorio e verso la sicurezza pubblica, tanto più in una Regione come il Molise caratterizzata da un elevato rischio sismico”. La conseguenza è presto detta: “Con Ordinanze del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile è stata disposta la revoca (i 12 milioni, appunto) e la restituzione dei fondi già accreditati e non utilizzati per le regioni inadempienti e l’esclusione dal riparto dei fondi stanziati per le annualità 2019, 2020, 2021. La poca attenzione verso il territorio – ha sottolineato Angelone – e la sicurezza pubblica sono riscontrabili altresì in altre situazioni che coinvolgono la Regione Molise ed il Comune di Campobasso, quest’ultimo già agli onori delle cronache per la costruzione di scuole senza gli studi geologici che, ricordo, devono essere commissionati dall’Ente e non dal geometra o dall’architetto”.

Il presidente Di Lisa ha chiesto, “ancora una volta che la Regione metta a disposizione la cartografia altrimenti gli studi geologici non hanno fondamento e molti colleghi hanno lamentato il cattivo funzionamento del servizio Cartografico sul sito istituzionale dell’Ente. Su questo e sulla situazione già descritta ho scritto al presidente Toma lo scorso settembre. Mi sarei aspettato almeno una convocazione per discutere del problema, ma – ha concluso Di Lisa – non siamo stati nemmeno presi in considerazione”.