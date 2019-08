«Microinfusori solo a Campobasso» L’odissea dei pazienti diabetici

Il punto sulla situazione assieme ai presidenti delle associazioni Diabetici basso Molise e Nazionale Atleti con Diabete

La nota è stata inviata a tutti i rappresentanti istituzionali, sia della Regione che dell’Asrem. L’obiettivo è quello di poter ottenere nuovamente che il servizio di microinfusore possa continuare anche a Termoli. Una battaglia che l’Associazione Diabetici del Basso Molise e l’Associazione Nazionale Atleti con Diabete stanno portando avanti da tempo proprio per venire incontro a quella che è una vera e propria necessità per il basso Molise dove si registrano circa 15mila casi di pazienti con diabete sui circa 30mila di tutto il Molise. Una richiesta che è stata avanzata nuovamente anche in occasione della presentazione della Diabethlon, la manifestazione organizzata per domani a Termoli per promuovere lo sport anche in quelle persone che hanno il diabete. D’altronde il motto utilizzato per motivare tutti gli atleti che parteciperanno alla gara che non è competitiva è proprio quello di “meglio piano che sul divano”. «Promuoviamo una gara podistica anche non competitiva – ha affermato il presidente dell’associazione Nazionale Atleti con Diabete, Giacomo Donato Rocco – ci saranno anche persone che passeggeranno ma va bene comunque. Avremo non solo atleti molisani ma anche una cinquantina di ospiti provenienti da Sardegna, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Abruzzo e Marche. Sarà una giornata per stare insieme, oltre che una giornata di sport e movimento. Sarà convivialità e scambio di informazioni e di esperienze». L’Aniad sta portando avanti la richiesta di effettuare degli stick di glicemia in accesso al pronto soccorso. «Costa pochissimo e sarebbe il modo per riscontrare un avvio di patologia in persone che non sanno neanche di averla. Potrebbe essere una sorta di allarme e non andremo a spendere tanti soldi per curare quelle stesse persone successivamente. Prevenire è sempre meglio che curare. La mission della nostra associazione è quella di promuovere lo sport per i diabetici. Io per esempio sono un diabetico di tipo 2 e fare sport è fondamentale per tenere sotto controllo questa patologia». Una patologia che spesso si riscontra anche da piccoli e che arriva a colpire con forza non solo il paziente in prima persona ma anche tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare. Di qui la richiesta ribadita con forza di continuare a Termoli l’installazione dei microinfusori. «La nostra è una realtà dove si rivolgevano non solo i molisani ma anche dalla Puglia e dall’Abruzzo – ha affermato Giuseppe Ferrieri, presidente dell’Associazione Diabetici del basso Molise – siamo già costretti ad andare a Campobasso perché una determina dirigenziale ha stabilito che solo Campobasso può prescrivere i microinfusori e questo preclude veramente tanto le famiglie che sono costrette a spostare i bambini in cui avviene l’esordio del diabete di tipo1». Di qui le note inviate a Regione ed Asrem a cui, però, «nessuno ha risposto e stanno continuando ad andare avanti in questo modo. Chiediamo che venga tolta una parola sibillina dalla determina perché c’è scritto “unicamente”, Termoli ha tutte le caratteristiche e insegna a tutti come si installano i microinfusori perché i nostri medici vengono chiamati ad insegnare agli altri come si fa e quindi non vedo perché Termoli deve essere privato e lo scotto devono pagarlo le famiglie. Termoli è stato un richiamo abbiamo dalle altre regioni persone che vengono a Termoli ho tanti amici e colleghi che vengono a Termoli».