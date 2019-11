Successo di critica e pubblico per la prima edizione dell’evento

«Il sottobosco non vuole essere né un saggio né una storia delle arti figurative nel Molise, ma una testimonianza sincera ed onesta e, soprattutto, un invito al dibattito ed alla discussione» (Antonio Cirino – Il Sotto Bosco 1965). Ancor oggi, dopo poco più di mezzo secolo, contro ogni «logica molisana», ardono le fiammelle di quel dibattito e di quella discussione, alimentata anche da un’associazione che si chiama “Sottobosco”. A cura della stessa, sponsorizzata da Fermenti Liberi, inconcrete e Walk On Wine Campobasso, si è svolta, presso lo studio dell’artista Ivana Volpe, in via Firenze, nel Capoluogo, “MICRO SPEED DATE, exposition for emerging artists”. Per due giorni, 23 e 24 novembre u.s., una rosa di artisti, selezionati tra diversi aspiranti da una qualificata giuria, composta dallo storico e critico d’arte Tommaso Evangelista, dall’artista visivo Paolo Emilio Greco e dal fotografo Paolo Cardone, ha esposto le proprie opere nella prima edizione della collettiva d’arte contemporanea indetta dall’Associazione Sottobosco. Stefano Barbaresco, Lucia Cantò, Federico Carlà, Ceresoli/Cosco, Giada e Shaana De Santis, Gianluca Di Domenica, Federica Giglio, ICKS, Lello Muzio, Giuseppe Longo, Mino Pasqualone, Marisa Pia Boscia, Alessandra “Devo” Primiani, Valeria Vallone, Valentina Varriano, rispondendo ognuno alla personale vocazione artistica, hanno contribuito a mantenere in vita quel dibattito iniziato cinquanta anni orsono. Attraverso fotografia, pittura, scultura, racconto (a riguardo è intervenuta, come voce narrante, l’attrice Eva Sabelli) si è favorita l’emersione dell’Arte da una superficie uniforme, rappresentata da una società oramai refrattaria al bello, in cui banalità, nevrosi, perdita dei ritmi naturali e del senso del tempo, provocano disorientamento. Siamo vittime della moda, delle mode senza oramai più senso critico… «il senso di smarrimento ci sta portando a perdere o a non riconoscere le orme del bosco». “L’increspatura, la piccola fessura”, provocata da “Micro Speeed Date”, favorisce la fuoriuscita della luce emanata dalle opere esposte. Il coraggio di indagare temi profondi, spesso dolorosi, attraverso immagini senza tempo, evocando luoghi immaginari, accompagna il viaggiatore in un tragitto verso l’interiorità, non senza quella giusta dose di romanticismo che, in una similitudine d’intenti, s’intreccia con la poesia, la cui forza ravvicina addirittura opposti e contrari. Ma il fine ultimo non è lo squarciarsi della superfice, con l’esplodere della luce che filtrava flebile dalla “piccola fessura”… l’esperienza di emersione si conclude, riportandoci “al di sotto della superficie, nascosti agli occhi dei più, nel SOTTOBOSCO”… fino alla prossima radura in cui affiorare ancora. Non ci si può esimere dal rendere merito (menzionandoli tutti) ai membri dell’associazione per il prezioso lavoro svolto, sia come giuria interna che nell’allestimento vero è proprio: Ivana Volpe, Presidente; Vincenzo Cianciullo, Artista visivo; Mariaelena Zita, Architetto; Marisa Giglio, Fotoamatrice; Michelangelo Tomaro, Scenografo; Bianca Marracino, Archeologa; Riccardo Gentile Lorusso, Conservatore di Beni Culturali, Esperto in Comunicazione Museale.

Paolo Giordano