Micone ricorda l’ex Consigliere regionale Ettore Di Domenico

Il Presidente Salvatore Micone ha ricordato la figura dell’ex Consigliere regionale Ettore Di Domenico, scomparso in queste ore.

“Grande passione politica, unita ad un carattere affabile e ad una propensione a confrontarsi con compagni di partito e avversari con la volontà di convincere l’interlocutore della giustezza delle proprie posizioni, rispettandone sempre e comunque le opinioni, anche se talvolta contrarie. Questo era Ettore Di Domenico, uno stimato insegnante prestato alla politica. Consigliere regionale in quota Partito Socialista, ha rivestito gli incarichi di Segretario prima e Vice Presidente poi dell’Assise. Importante anche il suo impegno nel partito per il quale ha rivestito

diversi incarichi. Di Domenico ha interpretato le esigenze e le istanze della provincia di Isernia, non mancando di armonizzarle con quelle di tutta la regione. Resta a noi la sua testimonianza politica, istituzionale ed umana, impegnando tutti e ciascuno a dar vita ad un’azione quotidiana sempre vicino alla gente e capace di incrociarne le necessità e le aspettative. Ai familiari Di Domenico vanno le condoglianze e la vicinanza di tutto il Consiglio regionale”.