Micone lascia la presidenza del Consiglio e traccia un bilancio: «Esperienza bellissima»

Si è chiusa l’esperienza di Salvatore Micone al vertice di Palazzo D’Aimmo. L’ex presidente del Consiglio non tornerà sullo scranno più alto dell’Assise legislativa e per lui è pronto, come noto, un posto in Giunta. Dovrebbe ottenere la prossima settimana la delega all’agricoltura, intanto ha tracciato un bilancio della sua esperienza a Palazzo D’Aimmo.

«Lunedì 24, come previsto dal regolamento, ci sarà la prima seduta del Consiglio regionale con due punti iscritti all’ordine del giorno, la costituzione dell’ufficio di presidenza e la costituzione delle quattro commissioni».

Micone ha poi tracciato un bilancio della sua esperienza: «Si conclude la XII legislatura che mi ha visto a capo dell’assise legislativa ed è stata una bellissima esperienza. Auguro al mio successo che possa viverla ancora meglio, un’esperienza di crescita e un ruolo di cui vado orgoglioso per i risultati che sono stati portati avanti.»

