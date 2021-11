Michele Libertone dell’Atletica Molise Amatori sul 3° gradino del podio a Francavilla al Mare

Domenica 7 novembre ha visto impegnati su più fronti, o meglio su più percorsi, alcuni iscritti all’AMA (Atletica Molise Amatori) che hanno partecipato a varie gare in diverse località.

Matteo Valente e Guido Vincenzo Ponzio sono stati presenti al “3° Trofeo 6 ore Lucera Città d’arte”, gara che si è svolta su un percorso di 1 km nella villa comunale di Lucera (FG), con tempo nuvoloso, una leggera pioggia e a tratti anche nebbia.

I due atleti dell’AMA hanno percorso, rispettivamente, 43 km il primo e 22 km il secondo.

Nella stessa località Pasqualino Pietrarca si è cimentato, invece, nella maratona di 43 km, piazzandosi 9° assoluto nella classifica generale.

A Francavilla al Mare (CH), alla 2^ edizione della mezza maratona, denominata “Maratonina Michettiana”, hanno rappresentato i colori dell’AMA Cristiano Carlozzi, che ha concluso la sua gara in 1h 39′ 03″, e Michele Libertone, che, con 1h 39′ 47″, é salito sul 3° gradino del podio per la sua categoria SM 60.

Un altro maratoneta dell’AMA, Enrico Patete, già reduce da varie maratone, non ha voluto mancare alla 2^ edizione della “Maratona della Grecia Salentina”, con partenza ed arrivo nella località Calimera (LE), tagliando il traguardo dopo 4h 10′ 12″.

Dall’esterno Sud del Salento, al Centro, in Umbria, Paolo Barone, a Fabro (TR), ha concluso la 10^ Maratonina di San Martino, gara di 15 km, dopo 1h 20′ 49″, facendo registrare l’8° miglior tempo nella sua categoria SM 60.

Entusiasta il presidente dell’AMA Franco Pietrunti per la presenza nutrita in più gare di iscritti alla propria società con i quali ha espresso vivi sentimenti di ringraziamento, nonché un plauso per i risultati ottenuti.

