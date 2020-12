Michele Iorio finisce su Panorama tra i “Dinosauri delle regioni”

Un’inchiesta su Panorama di Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone sui “Dinosauri delle regioni”. Da De Luca a Pittella, passando per il “nostro” Michele Iorio. Quelli che non hanno mai rinunciato ad una candidatura.

Di seguito il passaggio dell’articolo uscito sull’edizione di ieri di Panorma.

“E chissà cosa provano i molisani ogni volta che si recano alle urne per le elezioni regionali. All’ultima tornata (22 marzo 2018) si sono visti, nella valanga di nomi che ogni tornata amministrativa assicura, anche quelli di Michele Iorio, Nicola Cavaliere e Quintino Pallante.

Curioso, considerando che il nome di Cavaliere c’era alle elezioni regionali del 2013, del 2011 e già che ci siamo pure del 2006 (allora però candidato col centrosi­nistra). Quello di Pallante, invece, tra alti e bassi, lo troviamo per la prima volta nel 1995, quando col centrodestra si candidò presidente di regione. Che dire, infine, di lorio: candidato governatore (sempre col centrodestra) nel 2000, 2001, 2006, 2011, 2013 e 2018 (all’ultima tornata con una lista civica). Sarà anche piccolo il Moli­se, ma è terra d’oro per i recordman dei consigli regionali. Quelli che un tempo venivano definiti «dinosauri», in grado di resistere a ogni stagione politica.

A farei conti, infatti, Cavaliere si è accomodato in Consiglio regionale per ben 14 anni, Iorio è entrato per la prima volta nell’assise nel 1990 (con la Dc). Trent’anni fa. E da lì non ha mai rinunciato a una candidatura, tranne che per una piccola parentesi al Senato della Repubblica. Tutto questo, ovviamente, non è solo una questione di forma. Pallante, che oggi è assessore ai Trasporti, secondo i documenti consultati da Panorama, ha già diritto a un vitalizio regionale di 3 mila euro e rotti; quello di Iorio – che da consigliere prende 7 mila euro e rotti – raggiunge invece i 5.495 euro lordi mensili.”

Panorama ha dimenticato da aggiungere che Iorio è stato anche onorevole dal 2001 al 2003, e allo stesso tempo era governatore (restò parlamentare per due anni per cavilli burocratici). E prima del 1990 è stato sindaco di Isernia.