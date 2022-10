Michele Iorio cerca la sesta candidatura alla guida della Regione (esprimi la tua opinione)

L’ex presidente, che è stato al vertice per quasi un quindicennio, non ha fatto mistero della sua ambizione

Pd e 5 Stelle sono in un momento di “riflessione”, ognuno alle prese con i propri problemi. Per alcuni l’intesa sarebbe l’unica soluzione per andare al governo della Regione, per altri sarebbe opportuno non allearsi. E ciò è testimoniato anche dalla nostra manifestazione di opinione pubblicata nei giorni scorsi che ha evidenziato come coloro i quali hanno votato si sono divisi pressoché a metà.

Abbiamo detto anche nei giorni scorsi di come nel centrodestra sia notte fonda, nonostante la vittoria alle scorse Politiche. Troppi i problemi e le lacerazioni interne alla coalizione. Fratelli d’Italia è divisa tra Di Sandro e Iorio da una parte, e Pallante dall’altra. Con quest’ultimo uscito nettamente vincitore il 25 settembre. In Forza Italia è bagarre dopo la presa di posizione del coordinatore provinciale Francesco Roberti di cui abbiamo già parlato, non digerita dall’assessore Cavaliere e dalla stessa Annaelsa Tartaglione. La Lega ha posto il veto su Toma, il quale punta ad un bis.

Tanti i pretendenti alla candidatura, tra i quali c’è, e non lo ha mai nascosto, l’ex governatore Michele Iorio. Durante l’attuale legislatura si è posto ben presto fuori dalla maggioranza, in aperto contrasto con l’operatore dell’attuale presidente.

Michele Iorio è in consiglio regionale da 32 anni, essendo stato eletto per la prima volta nel 1990 e sempre confermato nelle successive legislature. E’ stato candidato per cinque volte al vertice della Regione che ha guidato per quasi un quindicennio: dal 1998 al 1999 e dal 2001 al 2012.

Ora è alla ricerca della sesta candidatura con il centrodestra in vista delle elezioni della primavera del 2023.

