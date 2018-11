Michele Cutro ospite ad Isernia, il Cavaliere dei Vip premia il ristoratore Peppe Allocca

ISERNIA

Serata all’insegna del bel mondo e della notorietà a Isernia per l’arrivo in città di Michele Cutro, conosciuto nel mondo delle star e della televisione come il Cavaliere dei Vip. Con Cutro anche Vincenzo Soriano, attore di numerose serie televisive poliziesche a partire dalla Squadra. Michele Cutro, noto alle cronache come cavaliere dei vip, in effetti è primo cavaliere di Gerusalemme dell’Ordine di Malta, ma è conosciutissimo per le sue apparizioni nei salotti Tivvù e nelle trasmissioni dedicate a cuochi di fama e cucina d’autore. E per questo motivo ha fatto tappa a Isernia, dove ha consegnato a Peppe Allocca di Sorsi e Morsi il titolo di maestro di cucina e il premio nazionale al merito professionale della ristorazione, un riconoscimento ambitissimo in Italia in quest’epoca di trasmissioni televisive dedicate a cuochi professionisti e dilettanti. A dare il benvenuto al Cavaliere dei vip anche il sindaco di Isernia al quale ha fatto molto piacere questa parentesi di notorietà nazionale per il capoluogo pentro salito alla ribalta dei media per la presenza in città del cavaliere Michele Cutro. Un “lord” inglese prestato al mondo dello spettacolo. Ma lui, semplicemente, si autodefinisce «principe». O meglio, cavaliere, potendo «sfoggiare» l’encomio che ha ricevuto quando lavorava nelle Forze Armate, organizzando il picchetto a cavallo nel Quirinale. Lui è Michele Cutro, volto in ascesa dello show business. Da qualche anno si è tolto le stellette per diventare una… stella. Si , perchè lui: canta, fa lo speaker radiofonico, intervista VIP, ma soprattutto organizza serate, sfilate di moda e momenti di intrattenimento. Nei giorni del Festival di Sanremo si aggirava, come perfetto padrone di casa, tra backstage e sale prova, tra camerini e serate in discoteca.