Michele Castrilli ai vertici della “Federazione italiana tradizioni popolari” in qualità di assessore

REDAZIONE

Importante riconoscimento per il presidente del Gruppo Folk “Ru Maccature” Michele Castrilli che nell’assemblea tenutasi lo scorso sabato a Grottammare (AP) è stato nominato assessore effettivo della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, il più importante organo associativo nazionale in ambito folkloristico. Castrilli, già presidente della sezione regionale, opera in questo settore da più di quaranta anni con l’obiettivo di riscoprire e mantenere vivo il patrimonio culturale proprio della nostro territorio, esportandolo in tutta Europa.

La FITP già in passato aveva mostrato grande stima nei suoi confronti conferendogli il titolo di “Padre del Folklore”, un premio riservato a coloro che hanno lasciato il segno nella crescita culturale sia regionale che nazionale. Il neo assessore, nel ringraziare il presidente nazionale Benito Ripoli per la fiducia e tutto il comitato regionale del Molise per il supporto ricevuto negli scorsi anni, si impegna a continuare con impegno la sua opera di valorizzazione del patrimonio culturale di una regione e di una nazione che hanno tanto da offrire e niente da invidiare.