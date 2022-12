Michela e Mario pronunciano il fatidico “Sì”

Cari amici Mario e Michela, oggi finalmente siamo tutti riuniti per festeggiare il vostro “SI” ,per celebrarlo, vi dedichiamo con tutto il nostro affetto, questa dolcissima poesia, che sia per voi un programma di vita da seguire con amore…

Se saprai starmi vicino, potremo essere diversi. Se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo, piangere, ridere e vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo, se il tuo corpo canterà con il mio, perché insieme è gioia, allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto.

Buona vita a voi!!!!!