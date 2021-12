La consigliera regionale del Pd, Micaela Fanelli, in qualità di Vice Presidente Nazionale della Lega delle Autonomie Locali Italiane, ha partecipato alla conferenza stampa ‘La povertà non è un crimine’ dell’Alleanza contro la povertà.

«Mentre il dibattito pubblico ha creato la metafora del “furbetto” e sepolto la realtà quotidiana di milioni di persone e famiglie povere, l’Alleanza ha deciso di lanciare il suo appello per cambiare la narrazione tossica dei “poveri e fannulloni”», ha dichiarato Roberto Rossini, portavoce dell’Alleanza, durante la conferenza stampa “La povertà non è un crimine” che si è tenuta a Roma, presso l’associazione della Stampa Estera in Italia.

Durante la conferenza l’Alleanza ha sottolineato, ancora una volta, di come e quanto più che sulle critiche sia fondamentale concentrarsi sulle proposte per migliorare la misura e sostenere una platea più ampia di popolazione che ne ha bisogno.

«Che il reddito di cittadinanza si sia dimostrato un utile strumento di sostegno sociale, soprattutto in questi ultimi due anni di pandemia, è fuor di dubbio. Parimenti, l’esperienza sul campo impone una sua riparametrazione per renderlo ancora più efficace sul versante della lotta alla povertà e dell’inclusione lavorativa- ha detto Micaela Fanelli Vice Presidente Nazionale Lega delle Autonomie Locali Italiane – che registrano ancora molteplici carenze da correggere. Come Lega delle Autonomie Locali, siamo favorevoli alla proposta di valutare l’adozione della scala di equivalenza ISEE – sulla scorta del vecchio REI – ma anche e soprattutto alla valorizzazione dei Progetti utili alla collettività, in chiave di opportunità per il Comune e per il beneficiario, inserendo così un valore aggiunto nei percorsi personalizzati di reinserimento lavorativo e sociale».

«Non si può ignorare – ha detto Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL – la necessità di una misura nazionale di contrasto alla povertà e il Reddito di Cittadinanza è e deve essere questa misura. La povertà non è una colpa, sarebbe, invece, una colpa della collettività non farsene carico attraverso una pluralità di interventi mirati, dal sostegno economico ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, che liberino dal bisogno chi la povertà la vive quotidianamente».