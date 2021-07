“Mia mamma di 88 anni attende ancora il vaccino. Nessuno mi fornisce indicazioni”

La campagna vaccinale, come noto, è fondamentale per superare definitivamente la pandemia. In Molise, dopo una partenza sprint, sono iniziati i primi disservizi. La chiusura del centro dell’Unimol ha creato qualche difficoltà, ma il ritmo sembra essere sempre accettabile. Tuttavia ci sono casi che meriterebbero maggiore attenzione. Come quello che vi raccontiamo oggi. Che riguarda un’anziana di 88 anni che attende ancora la sua dose. A raccontaci la sua disavventura è la figlia.

“Sono la figlia di una signora nata il 26/10/1933 che ha bisogno di essere vaccinata. Ho richiesto il vaccino a domicilio ma nessuno mi ha saputo dire quando sarà possibile.

Ho provato a telefonare ai numeri messi a disposizione ma non ho avuto nessuna indicazione accettabile. Cosa aspettano che prenda il COVID e muoia?

Siete informati su quello che accade nelle altre regioni?

Io ho fatto il vaccino a Roma, mi sono prenotata scegliendo il giorno, l’ora e il luogo dove fare il vaccino.

Nel Molise una volta fatta l’adesione bisogna aspettare la convocazione che avviene con messaggio la sera per la mattina seguente e per giunta in un altro paese. E’ possibile tutto questo per una donna di 88 anni?

Sto provando a telefonare all’Asrem e dopo attese di oltre 40 minuti, nessuno mi risponde.

Ho lasciato i miei recapiti sperando che qualcuno si degni di occuparsi del mio problema.”

Ricordiamo, inoltre, che il Molise è l’unica regione in Italia in cui non è possibile effettuare i vaccini ai non residenti.