“Mia mamma con fibrosi polmonare da oltre un mese in ospedale senza cure”, il disperato appello di una figlia: “Aiutateci”

Una denuncia che c’è arrivata direttamente dalla figlia della donna. Più che una denuncia si tratta di un grido di dolore e di una richiesta di aiuto. “Mia mamma è in ospedale da un mese e mezzo ma non viene curata adeguatamente per la sua malattia”. A parlare alla nostra redazione è Michela, nome di fantasia, la cui mamma da un mese e mezzo si trova ricoverata presso il Cardarelli di Campobasso per una fibrosi polmonare. Si tratta di una malattia rara che avrebbe bisogno di cure in un reparto specialistico di pneumologia. “Al Cardarelli purtroppo non c’è questo reparto – continua il suo racconto – e mia mamma non sta ricevendo alcuna cura. L’unica cosa che le danno è il Tavor. Questa mattina, martedì 2 marzo, mi hanno contattato dall’ospedale dicendomi che mia mamma sarebbe stata trasferita ad Isernia. Successivamente mi hanno ricontattato per dirmi che non era possibile effettuare il trasferimento, senza fornirmi alcuna motivazione. Mia mamma ha bisogno di cure adeguata per la sua malattia e mi appello a chiunque possa aiutarci a trovare strutture adeguate, nessuno ci sta venendo incontro.”

Noi raccogliamo l’appello e lo giriamo a chi di dovere con la speranza che possa trovarsi una soluzione per questa vicenda così come per tutte quelle problematiche differenti dal Covid che non vanno in vacanza in questo periodo. red