Mezzo spargisale finisce fuori strada. Il pericolo è ovunque

Questa mattina, all’alba per un guasto meccanico un mezzo spargisale di una ditta privata alle dipendenze della Provincia di Isernia è andato fuori strada sulla Strada Provinciale Bagnoli-Salcito, in località Sant’Ianni; per fortuna il conducente è rimasto illeso e il mezzo ha riportato danni modesti. Dalla sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Agnone e dalla Sede Centrale di Isernia due squadre sono sopraggiunte recuperando il pesante mezzo.

