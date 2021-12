Mezzo si ribalta e conducente rimane intrappolato: incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro lo scorso 28 dicembre, durante le operazioni di scarico di un mezzo all’interno di un cementificio a Sesto Campano. Per cause ancora da accertare il veicolo si è ribaltato, impedendo al conducente di uscire dall’abitacolo. L’uomo è stato soccorso dalla squadra aziendale addetta all’emergenza e affidato alle cure del personale sanitario. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a mettere in sicurezza il mezzo

incidentato.

Le immagini Indietro 1 di 6 Avanti